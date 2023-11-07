نجلاء فتحي تدخل على خط أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد بتصرف مفاجيء (تفاصيل)

حرصت النجمة نجلاء فتحي على دعم الفنان محمد سلام في أزمته الأخيرة مع بيومي فؤاد، بعد اعتذاره عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض، تضامنًا مع القضية الفلسطينية ومايحدث لأهالي غزة عل يد العدوان الصهيوني.

نجلاء فتحي تفاجيء محمد سلام برسالة خاصة بعد أزمته الأخيرة

أعربت نجلاء فتحي عن فخرها بموقف محمد سلام الأخير الذي وصفته بالشجاع، حيث كلفه خسارة مالية فادحة وتسبب في محاولة تشويه نجوميته وشعبيته وسط الجمهور.

نجلاء فتحي

وقالت نجلاء فتحي: "تحياتى واحترامى للفنان كبير القلب، محمد سلام، أنت فخر للفن المصرى ومثل طيب الأخلاق أتمناه لكل الشباب العربى"، كما حرصت على دعم الشعب الفلسطيني بالدعاء متمنية لأهالي قطاع غزة النصر والصبر، واسترداد أهل فلسطين لبلادهم في القريب العاجل.

وكان الفنان محمد سلام قد اعتذر عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض هذا العام، مؤكدًا أنه لن يستطع أن يؤدي دورًا كوميديًا ويقدم مشاهد مُضحكة في ظل تفاقم الحرب على أهالي غزة، خاصًة أن العرض مليء بالاستعراض والرقص، في ظل استشهاد المئات من الأطفال والنساء الأبرياء في فلسطين.

محمد سلام

محمد سلام يخسر 3 ملايين جنيه بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض 2023

وما لا يعرفه الكثيرون، أن اعتذار الفنان محمد سلام عن مسرحية "زواج اصطناعي" كلفه خسارة مالية باهظة بلغت 80 ألف دولار، ما يُعادل أكثر من 3 ملايين جنيه.

وهاجم بيومي فؤاد الفنان محمد سلام على خلفية انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، وذلك بعد انتهاء عرض المسرحية بموسم الرياض.

محمد سلام وبيومي فؤاد

وقال بيومي: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك .. إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدًا جدًا".

واختتم بيومي تصريحاته قائلًا: "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول وإني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري .. أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".

بيومي فؤاد من عرض زواج اصطناعي

حقيقة حضور محمد سلام سهرة ليلية مع نجوم الفن بعد جدل دعمه فلسطين

في الوقت نفسه، تعرض سلام لحملة هجوم عنيفة خلال الساعات الأخيرة بعدما تداول بعض رواد موقع "إكس" مقطع فيديو له أثناء تواجده في سهرة ليلية مع نجوم الوسط الفني، كان بينهم محمد إمام ومنذر ريحانة، على الرغم من انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي" بسبب تفاقم الأحداث والحروب على أهل غزة من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.

ولكن بعد البحث، تبين أن الفيديو المتداول للفنان محمد سلام، يعود إلى عام و3 أشهر، وهو يوم العرض الخاص لـ فيلم "عمهم" بطولة الفنان محمد إمام وإنتاج أحمد السبكي، والذي شارك فيه بشخصية "سعيد ستين"، وعُرض في شهر يوليو عام 2022.

محمد سلام

محمد سلام نجم مسرحيات السعودية

جدير بالذكر أن محمد سلام شارك خلال الآونة الأخيرة في العديد من العروض المسرحية التي عُرضت على مسارح المملكة العربية السعودية، وكان أبرزهم: (على وضع الطيران) مع الفنان شيكو وهشام ماجد.