طوفان الأقصى

سلام يا غزة على رباك

وأدعو الله أن يرعاك

سلام على أبطالك الشمم وحياهم المولى وحياك

غدًا سيذكرهم الدهر فى صفحاته ولن ينساهم أبدًا وينساك

فأنت فى حمى الله

وهم يا غزة فى حماك

سلمت شيوخك ونساؤك وأطفالك من الأذى وسلمت يداك

فنصر قريب وفتح من الله

فهو المولى الذى يتولاك

لعن الله من تخلى عنك

وهو فى الكرب يراك

فصديق ليس ينفع يوم بؤس

فهو يا غزة من عداك

تخلى عنك أبناء العروبة

وادعوا أنهم حسرى على أقصاك

كذبوا فيما قالوا وادعوا

فلا تصدقى أى قول إياك

فلو صدقوا لهبوا وانتفضوا

وصاروا بأرواحهم خلف خطاك

وضحوا بها فداء له

ورووا بدمائهم حب ثراك

يا أمة الإسلام هيا ارفعى

لواء الجهاد فالأقصى نداك

أولا يستحق أن تلبى

أولى القبلتين ومن كان إليه مسراك

فإن لم تفعلى فلا تدعى الإسلام

فهو منك براء وغدًا سينعاك

ولا قيمة بعدها لك بين الورى وسيغدو فى الثرى مثواك

فاغتنمى قبل أن تبكى وتندمى فالجهاد إليه قد دعاك

حسن رشدى سالم عبدالكريم

عضو حزب الوفد