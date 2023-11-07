الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إبراهيم عيسى: "حماس" لا علاقة لها بتحرير الشعب الفلسطيني

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حماس جماعة تكفيرية وليست مقاومة، مشددًا على أن المقاومة القائمة على التميز الديني ليست مقاومة ولا يتم وضعها في فكرة المقاومة، متابعًا: "أقول لمن يدافعون عن حماس لو خيرت الشاطر حاليًا في غزة هتعتبروه بطل وهتغفروا له إرهابه".

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وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه كان يمكن لحماس تحول غزة إلى جنة، موضحًا أن الشعب الفلسطيني متعلم ومثق وصلب صلد ومن الممكن أن نصنع من غزة جنة، وذلك بالتزامن مع الدعم والتمويل العربي الكبير لقطاع غزة، معقبًا: "يصرف على عشرة مليون والمشروعات الصناعية والزراعية..  غزة بها طاقة عمل ومساحة وإمكانيات".

 وأوضح أنه كان لابد أن تحول غزة إلى دولة ناجحة وتعاملوا مع غزة كقاعدة انطلاق وعنف واسترداد باقي إسرائيل، مشددًا على أنه بالتزامن مع مقاومة الاحتلال والتفاوض كان لابد من أن يتم بناء غزة وتطويرها.

وعلق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مشهد النزوح القسري للشعب الفلسطيني في قلب غزة اليوم أمام دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، مشددًا على أن شهدنا اليوم عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين في حالة من التهجير والنزوح عبر شارع صلاح الدين.

ونوه بأنه من خلال مشهد نزوح نرى أننا ننحدر في التاريخ، إذ أن الشارع الذي تم تسميته "صلاح الدين الأيوبي" في قطاع غزة وهو أكبر  الشوارع في غزة، جاء تمجيدًا لمحرر القدس ينهزم الآن أمام دبابات الاحتلال الإسرائيلي.

واضاف أن حماس ليست مقاومة وما تفعله من عمليات ليس له أي علاقة بتحرير الشعب الفلسطيني ومسارها من نشاءتها مشروع ضخم ليس له علاقة بالأوطان ويعتبرون أن الأوطان تراب عفن، مؤكدًا أنهم يواجهون دبابات إسرائيلية.

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