الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد إبراهيم رجل مباراة الأهلي والنور السعودي

محمد إبراهيم رجل
محمد إبراهيم رجل مباراة الأهلي والنور السعودي

حصد محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم ببطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» المقامة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.
 

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فقرات خططية في مران الأهلي المسائي

وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 38-20.

بعثة الفريق بالسعودية ..

وتأتي بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على الاطمئنان على كافة ترتيبات وتجهيزات البعثة مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

يذكر أن الأهلي يشارك في فعاليات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.
ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره برشلونة الإسباني غدًا لحساب الجولة الثانية من مجموعات البطولة.

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