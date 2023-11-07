محمد إبراهيم رجل مباراة الأهلي والنور السعودي

حصد محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم ببطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» المقامة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.



وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 38-20.

بعثة الفريق بالسعودية ..

وتأتي بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على الاطمئنان على كافة ترتيبات وتجهيزات البعثة مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

يذكر أن الأهلي يشارك في فعاليات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره برشلونة الإسباني غدًا لحساب الجولة الثانية من مجموعات البطولة.