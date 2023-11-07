الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فقرات خططية في مران الأهلي المسائي

مران الأهلي
مران الأهلي

حرص مارسيل كولر، المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تخصيص فقرات خططية متنوعة على هامش المران ‏الختامي للفريق قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء.‏
 

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فقرات بدنية مكثفة في مران الأهلي المسائي

وبدأ مران الفريق الأحمر المسائي بتدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل أن يقوم كولر بتنفيذ فقرات خططية متنوعة، واختتم المران ‏بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.‏

الأهلي يستأنف مرانه ..

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ‏ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.‏

وكان الفريق قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي ‏أقيمت على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.
وودع الأهلي مساء الأربعاء الماضي بطولة دوري السوبر الأفريقي من منافسات الدور نصف النهائي عقب التعادل السلبي أمام صن داونز الجنوب أفريقي ، والخسارة في جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

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