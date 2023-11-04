محمد سلام على صفيح ساخن.. حقيقة حضوره سهرة مثيرة بعد فيديو غزة| سر خسارته 33 مليون بضربة واحدة

خرج الفنان محمد سلام عن صمته ليحسم الجدل المُثار حول حقيقة تعاقده مع شركة سبيرو سباتس للمياة الغازية، في حملتها الإعلانية القادمة مقابل 30 مليون جنيه.

محمد سلام يحسم حقيقة تعاقده مع سبريو سباتس على حملة إعلانية مقابل 30 مليون جنيه

نفى محمد سلام الأنباء المتداولة حول تعاقده مع سبيرو سباتس، مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة، وفي حال تعاقده على أي حملة إعلانية من هذا النوع سوف يخبر الجمهور بنفسه في بيان رسمي.

محمد سلام

على الرغم من تكذيب سلام للخبر، إلا أن جمهوره أشاد بإختياره لتمثيل هذه الحملة الإعلانية، معتبرين أنها بمثابة مكافأة له وتعويضًا عن موقفه الشجاع الأخير حينما اعتذر عن دوره في مسرحية "زواج اصطناعي" التي كان من المقرر أن يُشارك بها في موسم الرياض 2023، وذلك تضامنًا مع فلسطين وأهالي غزة بعد تعرضهم تفاقم الحرب بداخلها على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي.

هل تسببت غزة في خسارة محمد سلام 33 مليون جنيه؟

في الوقت نفسه، زعم البعض أن محمد سلام عُرض عليه بالفعل المشاركة في حملة سبيرو سباتس، ولكنه اعتذر عنها بسبب الأحداث الدامية في غزة، مما تسبب في خسارته 30 مليون جنيه المقابل المادي الذي كان من المقرر أن يحصل عليه بعد المشاركة.

محمد سلام

محمد سلام يعتذر عن دوره في مسرحية زواج اصطناعي تضامنًا مع أهالي غزة

وكان محمد سلام قد اعتذر عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض هذا العام، مؤكدًا أنه لن يستطع أن يؤدي دورًا كوميديًا ويقدم مشاهد مُضحكة في ظل تفاقم الحرب على أهالي غزة، خاصًة أن العرض مليء بالاستعراض والرقص، في ظل استشهاد المئات من الأطفال والنساء الأبرياء في فلسطين.

محمد سلام

محمد سلام يخسر 3 ملايين جنيه بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض 2023

وما لا يعرفه الكثيرون، أن اعتذار الفنان محمد سلام عن مسرحية "زواج اصطناعي" كلفه خسارة مالية باهظة بلغت 80 ألف دولار، ما يُعادل أكثر من 3 ملايين جنيه.

حقيقة حضور محمد سلام سهرة ليلية مع نجوم الفن بعد جدل دعمه فلسطين

في الوقت نفسه، تعرض سلام لحملة هجوم عنيفة خلال الساعات الأخيرة بعدما تداول بعض رواد موقع "إكس" مقطع فيديو له أثناء تواجده في سهرة ليلية مع نجوم الوسط الفني، كان بينهم محمد إمام ومنذر ريحانة، على الرغم من انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي" بسبب تفاقم الأحداث والحروب على أهل غزة من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.

ولكن بعد البحث، تبين أن الفيديو المتداول للفنان محمد سلام، يعود إلى عام و3 أشهر، وهو يوم العرض الخاص لـ فيلم "عمهم" بطولة الفنان محمد إمام وإنتاج أحمد السبكي، والذي شارك فيه بشخصية "سعيد ستين"، وعُرض في شهر يوليو عام 2022.

محمد سلام نجم مسرحيات السعودية

جدير بالذكر أن محمد سلام شارك خلال الآونة الأخيرة في العديد من العروض المسرحية التي عُرضت على مسارح المملكة العربية السعودية، وكان أبرزهم: (على وضع الطيران) مع الفنان شيكو وهشام ماجد.