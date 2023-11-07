كوني مؤثرة.. المركزية لإعداد القادة الثقافيين تختتم فعاليات ورشة تدريبية لدعم المرأة واستلهام النجاح

كوني مؤثرة.. اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عبر الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، ظهر اليوم فعاليات الورشة التدريبية التثقيفية "كوني مؤثرة" للعاملين بديوان عام الهيئة العامة لقصور الثقافة والفروع الثقافية التابعة لها من السيدات، وذلك بمقر الإدارة المركزية فى مصر الجديدة.

الدكتورة منال علام: ارتكاز الورشة على دعم المرأة واستلهام النجاح لتحسين أدائها في العمل

أشارت رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين إلى أن ارتكاز الورشة على دعم المرأة واستلهام النجاح لتحسين أدائها في العمل وتدريبها على اتقانه وتنمية مهاراتها وتعزيز ثقتها بنفسها ورفع كفاءتها الذاتية ومساعدتها في الارتقاء بقدرتها على التأثير في الآخرين والسعي لتجديد خبراتها لإحداث التغيرات الإيجابية المطلوبة للتطوير من خبراتها وسلوكياتها في مجال عملها، لإحداث التغيير الايجابي المرجو الذي تسعى له المجتمعات والمرهون بشكل كبير بواقع المرأة ومدى تمكنها من القيام بأدوارها في المجتمع.

وأوضحت أن المرأة تشغل دوراً أساسيًا في بناء أسرتها ورعايتها لهم، من خلال ما يقع على عاتقها كأم من مسؤولية تربية الأجيال، وما تتحمله كزوجة من أمر إدارة الأسرة، ومع تقدم المجتمعات وتطورها نجد أن المرأة لم تلتزم فقط بواجبها تجاه أسرتها وتربية الأبناء بل أصبح لها دورًا اجتماعيًا كبيرًا في شتى المجالات، وبناءً على مؤهلاتها العلمية والثقافية والاجتماعية تنوعت أدوارها في المُجتمع على مُختلف الأصعدة.

ومنحت الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام المتدربات المشاركات فى نهاية الورشة شهادات اجتياز.



وفي السياق، أختتم الدكتور شريف أبو فرحة آخر محاضرات الورشة باستكمال قوانين التفكير الإبداعي وآليات التعامل مع الذكريات السيئة والتخلص من سيطرة الماضي منك عن طريق استخدام التجارب السلبية التي مررنا بها في الماضي للتعلم منها في تجاربنا المستقبلية مهما كانت مؤلمة، فلا نستعجل نسيان الماضي بل يجب أخذ بعض الوقت للتفكير في التجربة وإلقاء نظرة على الطرق التي يمكن أن تفيدنا في المستقبل، من خلال التعبير عن آلامنا ومشاعرنا التي تراودنا حول أحداث الماضي، سواء كانت جيدة أو سيئة ، قبل نسيانها.

ومع أن هناك تجارب مؤلمة مرت بنا في الماضي إلا أن هناك ذكريات جيدة كذلك، إذ يمكن أن تساعدنا في الكشف عن مشاعرنا المكبوتة -سواء كانت جيدة أو سيئة-والتخلي عن الماضي والتركيز على الحاضر.