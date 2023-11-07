"كوني مؤثرة".. قصور الثقافة تناقش"قوانين الإبداع" في ورشة تدريبية اليوم

"كوني مؤثرة" .. تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الثلاثاء ٧ نوفمبر، فعاليات الورشة التدريبية "كوني مؤثرة" والتي تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، "أونلاين"، بهدف تطوير مهارات العاملات بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة.

وفي محاضرة أمس استكمل الدكتور شريف أبو فرحة مدرب التنمية البشرية، شرح مفهوم "التفكير الإبداعي"، وأهم قوانين الإبداع في المؤسسات ومنها تسويق الأفكار والمباديء من خلال تحديد المشكلة والأفكار المراد تنفيذها، وتجربة الحلول القابلة للتنفيذ وذلك يتحقق من خلال العمل الجماعي وليس الفردي.

وأضاف "أبو فرحة" أن من أبرز قوانين الإبداع أيضا أن يجعل الشخص أعماله تتحدث عنه وذلك من خلال المزج بين العلوم والمهارات، وجعل بيئة العمل أكثر ابتكارا من خلال اتباع أسلوب القائد الملهم وتشجيع الزملاء على دراسة احتياجات الجمهور.

كما أوضح مفهوم العطاء وصوره، وآثاره الإيجابية على الأفراد داخل المؤسسة، وكذلك الفرق بين العطاء المادي والمعنوي، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري أن يكون العطاء ماديا فقط، فالعطاء المعنوي قد يكن أكثر أهمية بالنسبة لفئات معيّنة من المال، أو المسكن، أو الملبس، وغيرها.

واختتم حديثه بتوضيح مستويات التأثير الروحية التي تساعد الإنسان في مواجهة تقلبات الحياة ومنها هى علاقة الفرد بأسرته، علاقته بالخالق، وشريك الحياة، وغيرها.

"خطوات تصميم كتاب تفاعلي للطفل" بمنتدى الإبداع البصري

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المحور السابع "الإبداع البصري" من محاور منتدى نقل الخبرة، الذي تقدمه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين ‏"أونلاين" للعاملين بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة.

وفي السياق قدّمت الفنانة هيام مؤمن - باحث فنون تشكيلية بفرع ثقافة الإسكندرية، محاضرة اليوم الاثنين بعنوان "آليات إنشاء كتب تفاعلية للأطفال" تحدثت خلالها عن أهمية تصميم كتاب تفاعلي بشكل إبداعي يحمل عددا من المميزات التعليمية للطفل، باعتباره وسيلة مهمة وضرورية من وسائل التعليم المبتكرة والممتعة، وأحد أهم العوامل التي تساعد في تعزيز التخيل، وتحفيز عملية التعلم.

كما أوضحت خطوات تصميم الكتاب بدءا من مرحلة اختيار الغلاف المناسب كونه نص بصري مكمل للمادة العلمية المكتوبة.

وأضافت "مؤمن" أن الفنان التشكيلي يمر بمراحل متعددة لتصميم الكتاب منها الإدراك والتأمل والفحص لعناصر البيئة المحيطة لاختيار الرسوم التعبيرية، والمعالجات اللونية والخطية والمساحية المناسبة، مع مراعاة التنسيق بين مساحات الرسوم والنصوص لتحقيق التوازن داخل الصفحة.

وأشارت أنه يمكن الاعتماد على أدوات مكملة في الرسوم ومنها الألوان المائية أو الأكريليك أو الزيتية وغيرها لتحقيق متعة بصرية للطفل.

واختتمت حديثها بشرح البناء التنظيمي "التنظيم البصري" للكتاب باستخدام برنامج الفوتوشوب، مع توضيح كيفية تصميم الصفحات الداخلية، وإمكانية وضع صور مع النص باستخدام النظام الشبكي grid system، وكتابة النصوص في عمود واحد أو أكثر، مع عرض عدد من النماذج التي قامت بتصميمها.