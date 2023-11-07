"تعليم دشنا" تجرى انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب بالمرحلة الابتدائية

نظمت الإدارة التعليمية بدشنا برئاسة وفاء رشاد مدير عام الإدارة، انتخابات المكتب التنفيذي اتحاد الطلاب على مستوى المرحلة الابتدائية بالإدارة، بحضور رائد عام الاتحاد عبد الباسط محمد أحمد.

وذلك فى جو تسوده روح الديمقراطية وحرية الرأي عقد مكتب التربية الاجتماعية انتخابات المكتب التنفيذي للمرحلة الابتدائية بقاعة مدرسة دشنا بنين بحضور محمد عمر رئيس قسم التربية الاجتماعية ومحمد سيد وكيل قسم التربية الاجتماعية و سامح فانوس موجه و أحمد فؤاد موجه وحمدى الهجين موجة والسيد محمود أمين مسؤول اتحاد الطلاب.

وأسفرت العملية الانتخابية عن تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب الإدارة التعليمية للمرحلة الابتدائية، وتقدمت وفاء رشاد بالتهنئة للطلبة الفائزين فى الانتخابات الطلابية، وأكدت ان الانتخابات الطلابية تلعب دورا إيجابيا في بناء جيل واعٍ وتسهم في بناء المهارات القيادية لهؤلاء الطلبة وخلق جيل قادر على التعاطي مع وسائل الديمقراطية بصورة شفافة وصحيحة وتعميق مفهوم الديمقراطية في نفوس الطلاب من خلال ترسيخ ثقافة الرأي والرأي الآخر والنزاهة والشفافية التي تسود عملية الانتخابات.

وقالت رشاد تأتي أهمية الانتخابات الطلابية كسبيل للارتقاء بالطلاب في جميع النواحي الثقافية والفكرية والديمقراطية، وتجسيدًا لروح الوطنية والديمقراطية وتعزيزا للثقة بالنفس وحرية التعبير.