تحديث المخططات الاستراتيجية بمدن دمنهور وكفر الدوار ورشيد

عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتيرالعام للمحافظة البحيرة اجتماعاً لبحث إعداد تحديث المخططات الإستراتيجية لمدن دمنهور و كفر الدوار ورشيد وذلك بحضور المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني وممثلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس حلمى عيد رئيس الادارة المركزية بالهيئة والمهندسة أسامه زعيتر - مدير المكتب الإقليمي بالإسكندرية و الجهات الشريكة( طرق - تربيه تعليم - كهرباء - مياه -إسكان - هيئة أبنية)

وأكد السكرتير العام لمحافظ البحيرة اللواء محمد شوقى على ضرورة موافاة المكاتب الاستشارية بجميع البيانات الداعمة لتحديث المخططات الاستراتيجيه لمدن دمنهور و كفر الدوار ورشيد وذلك لمنع التعديات على الأراضى الزراعية ومنع ظهور العشوائيات و السير فى إجراءات التراخيص.

وكما صرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني أن تحديث المخططات الإستراتيجية لتلك المدن سيتم بالتنسيق مع المكاتب الاستشاريه والهيئة العامه للتخطيط العمراني و الوحدات المحلية و جميع الجهات المعنية وذلك ضمن المرحلة الأولى و باقى مدن المحافظة ستتم بمراحل متتالية.

وأشارت انه سيتم اقتراح الخدمات والمشروعات التى تحتاجها كل مدينه من خلال المجتمع المدنى وكذا يتم تنفيذ المشروعات ذات الاولويه من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة . هذا ويأنى ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.