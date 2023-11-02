السر في القسط الهندي.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" 6 بدائل للأدوية تعالج خمول الغدة الدرقية

خمول الغدة الدرقية هو مرض يصيب الغدة، ويؤثر سلبيًا في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، فهي من الغدد الصماء المسئولة عن إفراز هرمون الثيروكسين، المسئول عن التمثيل الغذائي بالجسم.

خمول الغدة الدرقية

اضطرابات الغدة الدرقية من المشاكل الصحية التي تصيب الكثيرين في الوطن العربي، ما بين خمول إفرازها ونشاط الإفراز، وكلاهما له أعراضه، ومشاكله الصحية.

أعراض خمول الغدة الدرقية

أعراض خمول الغدة الدرقية

وفي هذا الصدد، يكشف د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لبوابة "الوفد" الإلكترونية، الأعراض المصاحبة لخمول الغدة الدرقية، وطرق علاجها..

أعراض خمول الغدة الدرقية

1- بُطء معدل الحرق.

2- زيادة الوزن من دون سبب.

3- الصداع وتساقط الشعر وجفاف الجلد.

4- ضعف العضلات والمفاصل.

5- التعب المزمن.

6- اضطرابات المزاج.

7- ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

أعراض خمول الغدة الدرقية

طرق طبيعية لعلاج خمول الغدة الدرقية

1- ممارسة الرياضة بانتظام.

2- الصيام المتقطع لتنشيط الغدة الدرقية.

3- الالتزام بنظام غذائي قليل السعرات الحرارية.

4- شرب القسط الهندي مرة في اليوم.

أعراض خمول الغدة الدرقية

5- الاهتمام بتناول أطعمة تحتوي على اليود مثل: (أعشاب البحر، والفراولة، والبيض)

6- استخدام عنصر السيلينيوم في النظام الغذائي.

أعراض خمول الغدة الدرقية

وأوصى القيعي، بأنه في حال خمول الغدة الدرقية، يجب علاجها بحسب استشارة الطبيب المعالج، على أن يكون ذلك قبل البدء في نظام غذائي لإنقاص الوزن، كما يجب عمل تحليل للغدة في بداية مشوار إنقاص الوزن.