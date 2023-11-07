ضمن "حياة كريمة".. افتتاح أول مركز تأهيل متكامل بالدقهلية

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أول مركز تأهيل متكامل بالدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز شربين، لخدمة جميع قرى مركز شربين وعددهم 26 قريه وتوابعهم والمسند أعماله إلى جمعية رسالة فرع المنصورة.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية وفى مقدمتهم النائب الوفدى طارق عبدالعزيز والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عادي برغش، رئيس مركز ومدينة شربين.

وأكد " المحافظ " على أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة.

فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمه لهم في كافة القطاعات.

وقال " مختار " إن مبادرة حياة كريمة أصبحت مبادرة عالمية ومحط أنظار جميع دول العالم وهي سابقه الأولى من نوعها لتطوير الريف المصري في زمن قياسي وبتكلفة مئات المليارات وهي هدية فخامة رئيس الجمهورية لأهالينا في القرى.

وأشار " المحافظ " إلى أن مبادرة حياة كريمة تأتي فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية في فبراير 2016 لتجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% بعدد سكان يقرب من 60 مليون مواطن يعيشون في الريف المصري بتكلفة تصل لـ700 مليار جنيه.

وأكد " مختار " علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ذوي الهمم اهتمامًا كبيرًا والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده والذي وجه بتلبية كافة احتياجاتهم وإنشاء مراكز تاهيل على أعلى مستوى من الجاهزية وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية في جميع مراكز مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبها أكدت " وزيرة التضامن الاجتماعي " على أن المركز يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كل السبل لدمجهم في المجتمع، حيث يضم المركز ورشة للأطراف الصناعية، وذلك طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأشارت " القباج " إلى أن المركز تم بناؤه على مساحة 1200م، ومكون من طابقين ويقدم عددًا من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، منها 3 فصول حضانة ومكتب تأهيل و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة ووحدة علاج طبيعي ووحدة سيكوموتور و2 عيادة تخاطب ووحدة تأهيل بصري وعيادة سمعيات وتكامل حسب، بالإضافة إلى ورشة تدريب وقاعة تدريب.