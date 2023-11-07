رئيس المنظمة الأورومتوسطية يطلق مبادرة لدعم مصر بإيطاليا

أطلق المستشار عدلي حسين رئيس المنظمة الأورومتوسطية، coppem، مبادرة وطنية لصالح الدولة المصرية ولمساعدة قيادتها خلال المرحلة المقبلة، مطالبا كل المصريين في الخارج والداخل بالعمل على النهوض والتضامن لمواجهة تحديات الأزمة.الراهنة والصعوبات التي تمر بها المنطقة.



وقال المستشار عدلى حسين أن المبادرة تتضمن انضمام الجالية المصرية في الخارج والمشاركة بشكل واضح علي أرض الواقع، ولم شمل الجالية المصرية بما يشملها من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية القائمة علي الأراضي الإيطالية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بحضور المستشار عدلي حسين رئيس المنظمة الاورومتوسطية ورئيس منظمة وعمد مدن البحر المتوسط، وحضور جميع المنظمات بالتواجد والمشاركه في هذه المبادرة من منطلق حرصهم الشديد علي فهم أهداف المبادرة مشيرا إلى أن من اهم أهدافها الإعداد لمؤتمر يشمل جميع المنظمات والجمعيات تحت رعاية وزارة الهجرة المصرية وايضاً القنصلية العامه المصرية بميلانو ، وبحضور نخبة من رؤساء المنظمات والجمعيات الأهلية المصرية وتشمل مدينه ميلانو وتورينو. للتعارف عليهم بشكل أكثر وضوحا من السابق.



وخلال اللقاء والمشاركة تم بحث عده نقاط لحل اي نذاع بين تلك الجمعيات والعمل علي ايجاد حلول سريعة لها وحصر المشكلات الموجهة للوزارات المختلة بمصر بحسب اختصاصها.



وفيما يخص المواطن المصري المتواجد بإيطاليا، أشار حسين إلا أن دور المرأة المصرية بالخارج هو إنجاز مميز وفعال ويجب الالتفات له بشكل معلن من حيث مشكلاتها الاجتماعية والأسرية وخاصة رعايه الاطفال وعدم سلب أطفالهن منهن بسبب تلك النزاعات بين الأسر، وذلك بحضور أمل أحمد رئيس منظمة إيفا للمرأة

المصرية والعربية Associazione Eva donne araba، وبمشاركة ممثلين عن المجلس القوميّ للمرأة بمصر بهدف الحرص علي التوعيه للقوانين الدولية.



وأكد المستشار عدلي حسين على أهمية التواجد الدائم لمساعدة المنظمات والجمعيات الأهلية في الدولة المضيفة حتي يتثني للجالية المصرية بإيطاليا فهم التعليمات والقوانين بالدولة حتي لا يقع أي مواطن مصري في مشاكل قانونية.



وأضاف أنه ستقام بإيطاليا مؤتمرات عربية مصرية لإعلان اتحاد المنظمات والجمعيات الوطنية المصرية الانضمام الرسمي للمبادرة الوطنيه الذي اطلقها المستشار عدلي حسين، داعيا الإتحاد للنهوض بمصرنا الحبيبة والدفع بها الي الأمام ومواجهة التحديات في الوقت الراهن والحرص علي تخطي أي نزاعات.