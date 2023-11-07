مستشار شيخ الأزهر : تحية تقدير للأم الفلسطينية أم الأبطال ومصنع الرجال

خلال مؤتمر جدة الدولي "المرأة في الإسلام المكانة والتمكين" ..

وجهت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين الأستاذة الدكتورة، نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، خلال كلمتها في مؤتمر جدة الدولي «المرأة في الإسلام: المكانة والتمكين»، تحية خاصة إلى الأم الفلسطينية التي تحملت ما لم يتحمله غيرها من نساء العالمين، وقدمت أنموذجا لغيرها من النساء في الصبر والصمود والتضحية والعطاء.

الأم الفلسطينية قدمت تضحيات لم يسبق لغيرها من النساء



أضافت مستشارة شيخ الأزهر خلال كلمتها بمؤتمر جدة الدولي "المرأة في الإسلام: المكانة والتمكين" أن الأم الفلسطينية قد قدمت تضحيات لم يسبق لغيرها من النساء تقديمها.

أكدت مستشارة شيخ الأزهر أن الأم الفلسطينية هي مصنع الرجال وأم الأبطال وأن لها الفضل الأول في بقاء المقاومة الفلسطينية الباسلة واستمرارها لما يزيد على سبعين عاما.

أشارت مستشار شيخ الأزهر يتضمن المؤتمر (٥) جلسات عمل يناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون من الجنسين مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، بالإضافة إلى آفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل، جنبًا إلى جنب مع مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمعات المعاصرة.

قال وكيل الأزهر أ.د/ محمد الضويني أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الدين الذي أعلن في قرآنه أنه أكمله وأتمه ورضيه، ومن كمال هذا الدين أنه صالح لكل زمان ومكان، وأن الشريعة بأحكامها الثرية قادرة على التعامل مع المستجدات المختلفة في كل مجال، وإذا كانت إرادة الله تعالى وحكمته قد اقتضت أن تكون الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع والرسالة العامة للناس أجمعين؛ فإن هذا يعني مرونة أحكامها، وقدرتها على التفاعل مع كل عصر ومصر.



جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الثاني لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والذي يدور حول: «الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية»، ويحظى برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية



وبيّن وكيل الأزهر أن من تأمل أحكام الشريعة بإنصاف وترو ودقة نظر بان له أن هذه الأحكام تحقق مصالح الناس الدينية والدنيوية، وتجمع بين العقيدة والعبادة والمعاملة، وإذا كانت طبيعة الشريعة المرونة والاستجابة للمتغيرات؛ فإن الواجب على أهل الشريعة أن يكونوا على قدر عطائها ومرونتها ومعاصرتها.

وأكد وكيل الأزهر ضروأن نقوم بالواجب العلمي والمجتمعي تجاه التغيرات المتسارعة، التي أثرت على جوانب الحياة كلها، وأن نحرص من خلال بحوث جادة رصينة أن نجعلها بابا جديدا من أبواب تنشيط الملكة الفقهية؛ لنصل إلى أحكام معاصرة، فنثري الفقه بأحكام جديدة، ونضبط حركة الحياة بالشريعة المرنة،