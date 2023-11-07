جامعة الزقازيق تبدأ فعاليات الأنشطة الطلابية للإدارات المختلفة

بدأت جامعة الزقازيق فى فعاليات الأنشطة الطلابية للإدارات المختلفة، والتى تتضمن الدورة الكشفية الإرشادية للجوالة والخدمة العامة بالمركز الكشفي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق، للموسم الثانى على التوالى، والتي تنظمها إدارة الجوالة بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، حيث بدأت منذ السبت الماضي، حيث تهدف الدورة إلى صقل المهارات الكشفية والإرشادية لجوالي وجوالات الجامعة ضمن خطة تدريب المركز الكشفي. .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، و الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ويوسف فتحى، وأمانى سعيد، وهاله السيد.

يأتي ذلك في إطار إهتمام الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، بالدور التفاعلي للطلاب وكيفية القيام بدور قيادي سواء دور الطالب كقائد أو مساعد قائد لوحدات الجوالة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

وبالتزامن مع الدورة الكشفية بدأت فعاليات دورة الأسر، والتى تنظمها إدارة الأسر بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، حيث تستمر حتى يوم الخميس المُقبل، من خلال العديد من الأنشطة (الثقافية والاجتماعية) مثل: الشطرنج وتنس الطاولة وخماسيات كرة القدم، وأنشطة دينية وحفظ قرآن كريم وحديث ودوري معلومات، وذلك تحت إشراف لفيف من المشرفين وهم : منال، وإيناس أنور، وتامر لطفى، ومحمد عصام، ومحمد رمضان، وعصام عامر، والدكتور إسلام سمير.