عاجل
السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع اليمني يدين محاولة اغتيال رئيس الأركان

وزير الدفاع اليمني
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري

 أدان وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن محمد الداعري، بأشد العبارات محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز.

 هجوم:

 وأجرى الداعري اتصالًا هاتفيًا ببن عزيز للاطمئنان على سلامته إثر تعرضه للهجوم أثناء عودته إلى مأرب.

 وقال الداعري إن محاولة الاغتيال هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة للجيش اليمني وصلابته في وجه مليشيات الحوثي.

txt

اليمن وليبيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات

 كما وجه وزير الدفاع بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم، ومضاعفة الجهود في حماية الطرقات.

txt

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف "حوثية" قرب اليمن

مواد متعلقة

اليمن وليبيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات

تحذيرات من إعصار تيج.. ترقب لعاصفة شديدة تضرب اليمن وعمان

اليمن.. مخاوف من تكرار كارثة درنة في عدن
الجريدة الورقية