اليمن وليبيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات

بحث رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، مع السفير الليبي لدى بلاده، إدريس أحمد أبوبكر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية، الرسمية، اليوم /الثلاثاء/ - تفعيل برامج التعاون الثنائي، ومجالات تطويرها في مختلف المجالات ولاسيما الطاقة والتعليم والصحة، إضافة إلى تبادل الرؤى حول المستجدات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والتنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني، عن تقديره لجهود السفير الليبي المتميزة في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، محملاً إياه نقل تحياته إلى رئيس الحكومة الليبية.

من جهته، أكد السفير الليبي موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية وحرصها على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.