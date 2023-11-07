عاجل
وظائف خالية بـ مصر للطيران.. اعرف الشروط وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة عاجل.. مصر تستقبل أطفال مصابين بالسرطان من غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليمن وليبيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات

الدكتور معين عبدالملك
الدكتور معين عبدالملك

بحث رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، مع السفير الليبي لدى بلاده، إدريس أحمد أبوبكر، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. 

txt

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف "حوثية" قرب اليمن

txt

وزير الأوقاف اليمني: "قلوب أهل اليمن ستظل تنبض بالحب والتضامن مع إخوتها في فلسطين"

وناقش الجانبان  خلال اللقاء، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية، الرسمية، اليوم /الثلاثاء/ - تفعيل برامج التعاون الثنائي، ومجالات تطويرها في مختلف المجالات ولاسيما الطاقة والتعليم والصحة، إضافة إلى تبادل الرؤى حول المستجدات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والتنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني، عن تقديره لجهود السفير الليبي المتميزة في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، محملاً إياه نقل تحياته إلى رئيس الحكومة الليبية.

من جهته، أكد السفير الليبي موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية وحرصها على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

مواد متعلقة

أيمن يونس: موسيماني لا يصلح للزمالك وأرفض الهجوم على اللاعبين

النائب أيمن محسب يطالب بالتوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل جميع المحاصيل

أيمن محسب: الاعتداء الوحشى على جباليا يفضح مخططات إسرائيل التوسعية

النائب أيمن محسب: الدولة المصرية تعمل بجدية للحيلولة دون توسّع دائرة الصراع إقليميًا

الجريدة الورقية