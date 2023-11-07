"المياه .. نبع الحياة" ندوة بجامعة أسيوط ضمن فعاليات المنتدي البيئي

نظمت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، ندوة بيئية بعنوان "المياه .. نبع الحياة"، وذلك ضمن سلسلة الندوات البيئية الأسبوعية، التى تنظمها الجامعة خلال فاعليات المنتدى البيئى "Cop28-Assiut"، والممتدة خلال شهر نوفمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر فعاليات الندوة، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال عبد الله الأستاذة بكلية الطب البيطري ومقرر الندوة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الانشطة الطلابية، عدد من ممثلي تحالف جامعات إقليم محافظة أسيوط، ولفيف من عمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة تدريس، والطلاب.

المنشاوي: الندوة تستهدف وضع حلول لقضية المياه من خلال تفاعل أعضاء هيئة التدريس وطلاب تحالف جامعات إقليم محافظة أسيوط

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن الندوة تستهدف تحقيق التعاون بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب تحالف جامعات إقليم محافظة أسيوط؛ لوضع حلول لقضية المياه، وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيدها، وذلك لدعم، ومساندة جهود الدولة المصرية؛ في المحافظة على موارد المياه، وحُسن إدارتها، مؤكداً حرص الجامعة على إبراز قضية المياه، وتوجيه البحث العلمي نحو ايجاد حلول لمشكلاتها، ومواجهة كافة التحديات، بكفاءة واقتدار، لتلبية احتياجات الأفراد، والحفاظ علي حق الأجيال القادمة في توفير مصادر مياه مستدامة.

وأشار، الدكتور أحمد عبد المولى، إلي أهمية سلسلة الندوات البيئية الأسبوعية، التي تعقد ضمن أنشطة المنتدى، وتقدم الجامعة من خلالها حلول للمشكلات البيئية، ومن أهمها مشكلة المياه، وتوعية الشباب والنشء بمختلف جوانب هذه القضايا المصيرية، وزيادة وعيهم؛ بالمشكلات البيئية، وما تواجهه البيئة من مخاطر وسلبيات.

وأكد الدكتور محمود عبد العليم، خلال الندوة، علي حرص الجامعة على مشاركة عدد كبير من طلابها، ضمن فعاليات المنتدي، فضلاً عن مشاركة جامعات الإقليم، وعدد من طلاب وطالبات المدارس بأسيوط؛ داعياً الجميع إلى حضور باقي ندوات هذه السلسلة، المقرر انعقادها يوم الثلاثاء، من كل أسبوع، على مدار شهر نوفمبر الجاري.

وتضمنت الندوة، ثلاث محاضرات، تناولت المحاضرة الأولي؛ (تلوث المياه وسلسلة الغذاء)، قدمها الدكتور علاء الدين حامد أستاذ بيولوجيا الأسماك والتلوث البيئي بكلية العلوم ووكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية لشئون الدراسات العليا والبحوث، واستعرض خلالها؛ أخطر الملوثات البيئية، مثل المعادن الثقيلة، والمبيدات الحشرية، والأسمدة النيتروجينية، والهيدروكربونات، والمواد البلاستيكية الدقيقة، والإشعاعات، إلي جانب أثر التجارب التي أجريت؛ لبيان مخاطرها على البيئة، وبالتالي على جميع الكائنات الحية، والإجراءات اللازمة لتجنب هذه المخاطر.

وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان (إعادة تدوير المياه العكرة)؛ للدكتورة منال عبد الله، أستاذ صحة الحيوان والتلوث البيئي بكلية الطب البيطري بالجامعة، واستعرضت قضية المياه العكرة (الصرف)، ومصادرها (المنزلية، والصناعية، والزراعية، ومياه الأمطار، وغسيل الشوارع وغيرها)، ومعالجتها، والتحاليل والفحوصات الدورية لها، بالإضافة إلي فوائد إعادة تدويرها، وقصص النجاح في هذا المجال، وتجربة إعادة تدوير مياه الصرف في مصر.

وتناولت المحاضرة الثالثة؛ (الاستخدامات المختلفة للمياه العكرة) للدكتور إبراهيم عبد التواب، أستاذ وقاية النبات بكلية الزراعة بالجامعة، ودارت حول: قضية تلوث المياه، ومستوى التلوث في جمهورية مصر العربية، وأكدت المحاضرة على ضرورة إعادة تدوير المخلفات بأنواعها، وترشيد استخدام البلاستيك باستبداله بمواد آمنة على البيئة.