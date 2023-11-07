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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السياحة الإسرائيلية تتراجع بنسبة 76% وإلغاء الرحلات من وإلى تل أبيب

الاقتصاد الإسرائيلي
الاقتصاد الإسرائيلي

 تراجعت حركة السياحة بإسرائيل فى أكتوبر الماضى، بنسبة 76 % على أساس سنوى، بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، وإلغاء غالبية رحلات الطيران من وإلى تل أبيب.

 طوفان الأقصى:

 جاء ذلك، بحسب تقرير شهرى صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلى فى بيان، مساء الإثنين، قال فيه إن 89.7 ألف سائح زاروا إسرائيل خلال أكتوبر، معظمهم دخلوا إلى البلاد قبل اليوم السابع من ذات الشهر (قبل اندلاع عملية "طوفان الأقصى").

 وكانت السياحة الأجنبية لإسرائيل تجاوزت 370 ألفًا فى الفترة المقابلة من العام الماضى، ما يظهر حجم الضرر الذى تعرض له ذلك القطاع بسبب عملية "طوفان الأقصى" التى نفذتها "حماس" على مستوطنات، وما تبعها من حرب إسرائيل على غزة.

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 حملات ترويجية:

 ونفذت إسرائيل منذ انتهاء جائحة كورونا، حملات ترويجية لزيارتها فى محاولة للعودة إلى أرقام 2019، والتى لم يتم كسرها حتى نهاية 2022 بحسب بيانات الإحصاء الإسرائيلي.

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