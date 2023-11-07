نصارى أميناً لصندوق نادى قـنا الرياضى ومروة عبدالرحيم عضواً جديداً

بعد ولادة متعثرة للنصاب القانونى للجمعية العمومية لنادى قـــنا الرياضى-أمير الصعيد سابقاً، وبعد إجراء عمليات عمليات الفرز لبطاقتى إبداء الرأى فى الحساب الختامى لميزانية النادى، وإختيار المرشحين الوحيدين على مقعدى أمين الصندوق وعضوية مجلس الإدارة الشاغرين.

د.محمود نصارى أمين الصندوق الجديد

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار رمضان حسين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة منذ ساعات، فوز المحاسب الدكتور محمود كمال نصارى المراقب المالى بالمديرية المالية بأمانة الصندوق، ومروى عبدالرحيم بعضوية مجلس الإدارة، بعدد أصوات 289 لكليهما.

مروى عبدالرحيم عضو مجلس الإدارة الجديد

حضر العمومية 335 عضواً، وصوت 294 عضواً لإعتماد الحساب الختامى، بينما رفضه 31 عضواً.

وتشكل النصاب القانونى لهذه العمومية من 333 عضواً من المسددين للإشتراكات، من إجمالى 1668 عضواً لهم حق التصويت.

وقرر مجلس الإدارة قبيل إنتخابات الأمس، تطبيقاً للائحة النظام الأساسى للنادى، خلو مقعد آخر.

فى سياقٍ متصل، ضرب مجلس إدارة النادى برئاسة أشرف سعد مختار، السادس من نوفمبر الجارى موعداً لإنعقاد الجمعية العمومية للمرة الثانية على التوالى-لعدم اكتمال الأولى-لاعتماد الحساب الختامى واختيار أمين صندوق جديد، خلفاً لأمين الصندوق السابق المحاسب محمود أبوبكر، الذى تقدم باستقالته مؤخراً، وعضواً جديداً للمقعد الثانى الشاغر، وأسفرت عن النتائج المتقدمة.