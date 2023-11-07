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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا خارجية الولايات المتحدة واليابان يبحثان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

بلينكن
بلينكن

 

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء مع نظيرته اليابانية كاميكاوا يوكو، مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة وأهمية الدعم القوي والمستدام لأوكرانيا.

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بلينكن: نعمل على إحراز تقدم بشأن المحتجزين في قطاع غزة

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بلينكن يبحث إنشاء ممر مساعدات بحري لغزة

وأعرب بلينكن عن شكره لكاميكاوا على إدانتها لهجمات حماس على إسرائيل وتقديم تعازيه للمواطنين الأمريكيين الذين فقدوا أرواحهم، وفق ما جاء على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

كما ناقش الجانبان استمرار الزخم الإيجابي في التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا في أعقاب قمة كامب ديفيد في أغسطس. وأشاد بلينكن بوزيرة الخارجية كاميكاوا وفريقها لتنظيمهم اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان.

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