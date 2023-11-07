أضيفي لمستك وحضري بقلاوة بالفستق اللذيذة

يضاف الفستق على الحلويات ليعطي نكهة لذيذة وشهيه، بجانب أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، لذا نقدم لك طريقة عمل بقلاوة بالفستق الشهيه.

بقلاوة بالفستق

طريقة عمل بقلاوة بالفستق

المقادير

- عجينة البقلاوة : نصف كيلو

- الزبدة : 100 جراماً (نباتية مذابة)

- سمن : 100 جراماً (مذاب)

- فستق حلبي : 2 كوب (مطحون)

- حبهان : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- شربات : كوب ونصف

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي الفستق الحلبي والحبهان ونصف كوب من القطر، ثم اخلطي المكونات حتى تتجانس، واتركي الخليط جانباً.

في وعاء آخر، ضعي السمن والزبدة، واخلطي المزيج.

ادهني صينية فرن مناسبة ومستوية بمزيج السمن والزبدة من جميع الجوانب، ثم غطّيها بعجينة البقلاوة.

ادهني عجينة البقلاوة بمزيج السمن والزبدة جيداً.

كرري العملية حتى تحصلي على سبع رقائق من العجينة المدهونة بالسمن والزبدة.

افردي حشوة الفستق الحلبي فوق العجينة بالتساوي، ثم ضعي فوقها سبع رقائق من العجينة مع دهن كل طبقة بمزيج السمن والزبدة.

قطّعي البقلاوة إلى مربعات متوسطة الحجم.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية البقلاوة إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة، حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

أخرجي صينية البقلاوة من الفرن، ووزعي عليها الشربات.

ضعي قطع البقلاوة في طبق التقديم وزينيها بالفستق الحلبي وقدميها.

فوائد تناول الفستق

تقوية المناعة

تزود الفستق الجسم بالفيتامينات الحيوية والمعادن ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية (المركبات النشطة الموجودة في النباتات) لدعم جهاز المناعة، وهو خط الدفاع الأول ضد العدوى، ويساعد نظام المناعة الصحي في عملية الشفاء.

يقاوم الالتهابات

يحتوي الفستق على تركيبة فريدة من المركبات القوية المضادة للأكسدة، بما في ذلك توكوفيرولس، فيلوكينون، كاروتينات ، كلوروفيل وفلافونيدات.

التحكم بنسبة السكر في الدم

يمكن إدراجه كجزء من نظام غذائي صحي، فالفستق الحلبي يعد طعام رائع للسكري، حيث يمكن أن يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

يعزز صحة القلب

نظرًا لأن حوالي 90 في المائة من الدهون الموجودة في الفستق غير مشبعة، فتعد وجبة خفيفة صحية جدا للقلب.