عاجل.. مصر تستقبل أطفال مصابين بالسرطان من غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بدخول أطفال مصابين بالسرطان من غزة عبر معبر رفح إلى مصر تمهيدا لعلاجهم، وفقا لنبأ عاجل ذكرته القناة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 10468 شهيدا وأكثر من 27 ألف مصاب جراء العدوان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أفاد مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الجهود المصرية مستمرة في ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني عبر معبر رفح.

وأضاف عبدالفتاح، خلال إفادته على الهواء، أن اليوم شهد دخول 35 شاحنة أخرى تضاف إلى الرقم السابق وهو 74 شاحنة، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة دخول المزيد من الشاحنات عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إلى أنه يتم الآن تجهيز عشرات الشاحنات للاستعداد لدخولها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، حيث نشهد زخمًا كبيرًا بالمعبر، فضلًا عن استقبال دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة وأيضًا المصريين.