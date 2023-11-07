غدًا .. الأهلي يلاقي برشلونة في ثاني مواجهاته بمونديال الأندية

حقق فريق كرة اليد بالنادي الأهلي الفوز على نظيره النور السعودي ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في أولى جولات مرحلة دور المجموعات بمونديال اليد.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره برشلونة في ثاني الجولات غد الأربعاء، ويشارك الأحمر لحساب المجموعة الثالثة من المنافسات.

تصريحات مدرب يد الأهلي ..

كان ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، قال إن الفريق يعيش حالة عالية من التركيز للخروج بنتيجة إيجابية خلال خوض أول مباراة في بطولة «السوبر جلوب» أمام فريق النور السعودي.

وأضاف المدير الفني: «جاهزون لمباراة النور بكل قوة، ودائما ضربة البداية ما تكون صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة».



وأكد ديفيز أن الأهلي يخوض أول مباراة في البطولة بتركيز كبير لتحقيق الفوز، ويتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يلعب على الفوز في كل مباراة، وهذا ليس معناه أن مواجهة النور ستكون سهلة.

وشدد المدير الفني على أن الأهلي يلعب في جميع الأجواء داخل القاهرة أو خارجها وهدفه الفوز، مؤكدا أن الفريق يعيش في حالة من التركيز منذ بداية الموسم الجاري في الدوري المحلي.

واختتم المدير الفني، ننتظر حضور الجماهير في البطولة، وهذا سيكون دافعا كبيرا للفريق في تحقيق الفوز في جميع المباريات لإسعاد الجماهير.