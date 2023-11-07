الأهلي يقترب من تجديد عقد محمد هاني.. نسبة المشاركة تحسم استمرار السولية

توصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع محمد هاني نجم الفريق الأول لكرة القدم لتجديد تعاقده والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وقال الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الإتفاق المبدئي للعقد الجديد سيكون لمدة ثلاث سنوات مقابل ١٢ مليون جنيه بخلاف العقود الإعلانية.

وفي نفس السياق أكد شبانة أن إدارة النادي عرضت على عمرو السولية التجديد لمدة موسم تصل إلى موسمين وفق شروط محددة.

شروط تجديد عقد السولية

وأكمل شبانة بأن لجنة التخطيط للأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح اشترطت تحقيق اللاعب لنسبة مشاركة ٨٠٪ من المباريات حتى يتم تفعيل تعاقد الموسم الثاني خاصة وأن اللاعب غاب خلال الموسم الماضي لفترات طويلة بسبب الإصابات العضلية.

وأتم شبانة بأن اللاعب طالب بأن يكون العقد الجديد لمدة موسمين كاملين بعيدا عن نسبة المشاركة خاصة وأن نسبة ٨٠٪ رقم كبير ومن الصعب تحقيقه في ظل وجود تخمة من لاعبي الوسط في الفريق حاليا ولجوء كولر المدير الفني للتدوير بينهم.