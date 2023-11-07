التنمية المحلية تحيل 837 موظفًا للنيابات المختصة والشئون القانونية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجهود التي حققها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية منذ تولية المسئولية وحتى الآن وذلك أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

أشار وزير التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام بعدد 864 حملة تفتيشية (مخطط – مفاجئ) على 27 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتي تاريخه، "15 شهر"، مشيرًا إلى أن تلك الحملات شملت التفتيش علي الحملات الميكانيكية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2771 لسنة 2021 والمراكز التكنولوجية وفحص شكاوي المواطنين والمرور الليلى، للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها ومتابعة الانضباط الإدارى ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات، وحل مشاكل المواطنيين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية.

أوضح اللواء هشام آمنة أن تلك الحملات أسـفرت عن إحـالة عدد 837 موظفًا للنيابات المخـتصة "عامة – إدارية" والشئون القانونية، منها: (عدد 127 إحالة للنيابة العامة ، وعدد 459 إحــــــالة للنيابة الإدارية، وعدد 251 إحالة للشئون القانونية)، لافتًا إلى أن قطاع التفتيش بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة قام بإعداد خطة مرور علي المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتي محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أن جهود الوزارة لمراقبة الأسواق لضبط الرقابة علي الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف علي عدد من المحلات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدي الالتزام بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض الأسعار وتم اتخاذ اللازم من خلال رصد المحلات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش، إذْ تم ذلك من خلال 2551 حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضرًا للمخالفين، كما أضافت المحافظات فى الفترة منذ إعلان مبادرة تخفيض الأسعار عدد 774 منفذًا وشادرًا لتقديم الخدمة للمواطنين، وكذا المرور علي الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولًّا بأول، وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير، إذْ تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات مالية كبيرة على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.