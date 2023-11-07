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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر نيوكاسل و بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع

بث مباشر نيوكاسل
بث مباشر نيوكاسل يونايتد و بروسيا دورتموند

تستعرض بوابة الوفد الالكترونية، خدمة بث مباشر مباراة نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند  مساء اليوم الثلاثاء في المباراة المرتفبة على ستاد سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعه في دوري أبطال أوروبا.

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بث مباشر مباراة نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند  بدون تقطيع عبر البث الحي بتقنية أتش داي بدون تقطيع بتوافر تقنية عربية و إنجليزية .

مشاهدة بث مباشر نيوكاسل يونايتد وبوروسيا دورتموند على  عبر تقنية البث الحي  باللغة العربية والإنجليزية .

وتقدم بوابة الوفد هذا البث المباشر من دون أي مسئولية مباشرة على الموقع حيث يتحمل الطرف الثاني المسئولية كاملة عن هذا البث.

تشكيل نيوكاسل المتوقع لمواجهة بروسيا دورتموند 

في حراسة المرمى: بوب.

في خط الدفاع: تريبير، فابيان شار، لاسيليس، بورن.

في خط الوسط: لونجستاف، برونو جيماريش، جولينتون.

في خط الهجوم: ألميرون، إيزاك، جوردون.

تشكيل بورسيا دورتموند المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

الدفاع: رايرسون، شلوتيربيك، هوميلز وماريوس وولف

الوسط: سابيتزر، أوزكان وبراندت

الهجوم: مالين، فولكروج ورويس

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد و بوروسيا دورتموند

تبدأ مباراة نيوكاسل يونايتد و دورتموند  مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر نوفمبر 2023 ، في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و 8.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 9.45 مساء بتوقيت الإمارات .

رابط بث مباشرلمباراةبوروسيا دورتموند ونيوكاسل 

بث مباشرمباراة نيوكاسل يونايتد  وبوروسيا دورتموند مساء اليوم  من هنا 

 

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