عاجل
وظائف خالية بـ مصر للطيران.. اعرف الشروط وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة عاجل.. مصر تستقبل أطفال مصابين بالسرطان من غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

النمسا تعرب عن أسفها لعدم تجاوب الاتحاد الأوروبي مع مقترحها لتعديل إجراءات اللجوء

النمسا
النمسا

 

أعربت النمسا عن أسفها لعدم تجاوب مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح الحكومة النمساوية لتعديل إجراءات اللجوء في دولة ثالثة "غير الدولة المستقبلة للمهاجرين والدولة القادم منها المهاجر.

txt

سيمنز وإريكسون: قواعد الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي تعطل سلاسل التوريد

txt

محمد أشتية يُطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة

وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن قوانين اللجوء حاليًا تنطبق فقط على طلبات اللجوء المقدمة على الأراضي الأوروبية وليس خارجها وهو ما ترغب النمسا في تعديله.

وأوضح الوزير أنه أجرى مباحثات مثمرة الأسبوع الماضي مع وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان في فيينا حول إعادة تنظيم إجراءات تقديم طلبات اللجوء.

ودعا كارنر إلى إجراء مناقشة على المستوى الأوروبي حول "كيفية تغيير القواعد" لتمكين التعاون مع دول ثالثة، مشيرا إلى أن النمسا أبدت اهتمامًا كبيرًا بالشراكة بين بريطانيا ورواندا.

يشار إلى أن بريطانيا تخطط لترحيل الأشخاص الذين دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى دولة رواندا في شرق إفريقيا حتى يتمكنوا من تقديم طلب اللجوء هناك، لكن محكمة بريطانية قد قضت بالفعل في يونيو الماضي بأن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة وقد استأنفت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك القرار.

 

مواد متعلقة

محمد أشتية يُطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة

نائب: إشادة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بدور مصر تأكيد على دعم مصر للشعب الفلسطيني

النقابات المهنية تقرر مخاطبة الاتحاد الأوروبي والسفارات للتنديد بجرائم العدو الصهيوني

وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبى سبل استثمار القطاع الخاص
الجريدة الورقية