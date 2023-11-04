السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

محمد أشتية يُطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة

محمد أشتية
محمد أشتية

 

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم السبت الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والسماح بإدخال المُساعدات الإغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه للقطاع. 

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محمد اشتية: إسرائيل قتلت 1800 طفل فى قطاع غزة ونتعرض لحرب إبادة

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أشتية: "دعم إسرائيل بصورة عمياء رخصة للقتل"

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في رام الله، مع المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز.

 

وجدد أشتية رفض المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وآخرها خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة.

 

وشدد على أن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني مُهم، ولكن الأهم أن يكون هناك حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

 

وقال أشتية: "إسرائيل إلى جانب عدوانها على قطاع غزة، تُمارس عدوانها على الضفة الغربية وجعلتها ميدانا للقتل، حيث استشهد أكثر من 340 شخصًا منذ بداية العام منهم أكثر من 140 شهيدًا منذ بداية الأحداث الأخيرة على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه".

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