من الانتقاد للمدح.. خيسوس ينجح في تخطي أزمته مع جمهور الهلال

تعرض المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لحملة من الانتقاد الشديد من الجمهور بسبب هبوط نتائج الفريق في الفترة الاخيره، حتى كان قريب من الرحيل وترك ولايته الثانية.

أرقام خورخي خيسوس تجبر الجمهور على مدحة

تعثر الهلال في وجود خورخي خيسوس 3 مرات كانت في بداية ولاية المدرب البرتغالي الثانية، والتي جعتله عرضه للرحيل بعدما كان يحقق الفريق الانتصار بصعوبة، لكنه تحول سريعًا من الانتقاد للمدح في فترة قصيرة، وبعدما حصل على فرصة أخيره من قبل رئيس النادي السعودي.

لعب خورخي خيسوس مع نادي الهلال في الموسم حتى الآن 18 مباراة تمكن من تحقيق الانتصار فيها بـ 15 لقاء وتعادل في 3 مواجهات، وكانت نتيجة الانتقاد في صالحة ولم يخسر حتى الآن منذ بداية الموسم.

سجل الهلال تحت قيادة خورخي خيسوس حتى الآن 48 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف، وهو الأقوى دفاعيًا وهجوميًا في مجموعته بدوري أبطال آسيا ومتصدرها أيضًا.

كما انه متصدر جدول الترتيب بدوري روشن ويمتلك أقوى خط دفاع والثاني هجوميًا، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلقى الهزيمة حتى الآن، وفي كأس الملك تاهل لدور الثمانية بعدما سجل 4 اهداف في مواجهتين ولم تستقبل شباكه أي هدف بالكأس.

مباراة الهلال المقبلة ستكون أمام فريق التعاون يوم الجمعة المقبل العاشر من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.