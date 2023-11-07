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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الفيحاء الرسمي لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا

الفيحاء السعودي
الفيحاء السعودي

أعلن المدرب رازوفيتش المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الفيحاء السعودي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نادي العين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الفيحاء الرسمي لمواجهة العين بدوري الأبطال 

ويقود فاشون ساكالا تشكيل الفيحاء لمواجهة العين ومعه جيسلان كونان وستويكوفيتش وانتوني نواكايمي، ويعتمد المدرب على طريقة لعب 3-4-3، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى ستويكوفيتش.

في خط الدفاع: يوسف حقوي ومهند القيضي وحسين الشويش.

في خط الوسط: أسامه الخلف وراكان الكعبي وجوكر سيمروت وجيسلان كونان.

في خط الهجوم: سلطان مندش وفاشون ساكالا وأنتوني نواكايمي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفيحاء أمام العين كل من أحمد الكسار وسعود زيدان وعبدالروف الدقيل وعبدالرحمن العنزي وخالد الرماح ونواف الحارثي وخالد كعبي وعلي آل جبيع.

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