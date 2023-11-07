منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوفير ممر آمن للمرضى في غزة.. فيديو
قال الدكتور أحمد الدخيري، المدير التنفيذي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، إنه تم ترحيل وتهجير العديد من المواطنين من شمال قطاع غزة، منوهًا بأن استمرار الضغوطات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤدي إلى انهيار النظام الصحي.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن قبول قصف المستشفيات في قطاع غزة، التي تؤوى آلاف المرضى، لافتًا إلى أننا نشهد ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات القطاع جراء القصف الإسرائيلي.
وتابع: فقدنا الاتصال بعدد من موظفينا المحليين في قطاع غزة جراء القصف، مشيرًا إلى نفاد الوقود في القطاع، وانهيار البنية التحتية من مياه وشبكة صرف صحي جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.
وشدد على أنه يجب توفير ممر آمن للمرضى في قطاع غزة وعدم التعرض للكوادر الصحية، مؤكدًا على أنه يجب إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لضمان دخول المساعدات.
- قطاع غزة
- غزة
- غزة تحت القصف
- غزة تحت القصف 2021
- صواريخ غزة
- طوفان الأقصى
- القدس
- قصف غزة
- طوفان القدس
- غلاف غزة
- القصف الاسرائيلي على غزة
- غزة تحت القصف الإسرائيلي
- قصف قطاع غزة
- قطاع غزة الان
- القصف ع غزة
- أطفال غزة
- معاناة أطفال غزة
- شمالي قطاع غزة
- قصف إسرائيلي على قطاع غزة
- القصف على غزة
- تصاعد القصف على غزة
- التصعيد في قطاع غزة
- دمار قطاع غزة
- غزة تحت قصف إسرائيلي
- حرب في قطاع غزة
- القـ ــصف الإسرائيلي على قطاع غزة
- الدكتور أحمد الدخيري المدير التنفيذي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود