عثمان ديمبلي: مبابي ليس له علاقة بانتقالي لـ باريس سان جيرمان

أكد الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، على أن مواطنه كيليان مبابي، ليس له علاقة بانتقاله للبي أس جي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح ديمبلي أن مبابي لم يحاول اقناعه بالانتقال للعملاق الباريسي خلال الميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى أن حبه لباريس سان جيرمان دفعه للانتقال إليه.

مبابي: دوري أبطال أوروبا ليست هدف باريس

تحدث عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" عن حقيقة اقناع مبابي له بالانتقال للعملاق العاصمي، فقال: "كيليان لم يتدخل لاقناعي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، جئت إلى هنا لأنني أحب هذا النادي".

وتابع: "أنا من إيفرو، مدينة ليست ببعيدة عن هنا. لدي العديد من الأصدقاء هنا أيضًا، وحاولوا دائمًا إقناعي بالقدوم إلى باريس".

بينما علق على مستويات باريس خلال الفترة الماضية، فقال: "لدي ثقة في نفسي دائمًا، لكن الأمور لا تسير على ما يرام، ومع ذلك انا أحاول مرة أخرى، وأسعى دائمًا لتحسين إحصائياتي".

وواصل: "مستواي متوسط، يجب أن أعطي المزيد، أعلم أن كل شيء سيكون أفضل مع الوقت، لأنني في نادٍ جديد، وكلما مرت المزيد من المباريات، كلما تأقلمت بشكل أفضل".

وأتم ديمبلي تصريحاته: "باريس سان جيرمان ليس مهووس ببطولة دوري أبطال أوروبا، هذه البطولة الهدف الرئيسي للنادي، فقبل مجيئي اعتقدت أنهم سيتحدثون عن ذلك، لكن لم يركز أي شخص في باريس على تلك البطولة فقط".

الجدير بالذكر أن ديمبلي شارك في 13 لقاء رسمي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وصنع 3 تمريرات ولم يسجل أي هدف.