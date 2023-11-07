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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تحديد مواعيد ٤ جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

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وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى : بيراميدز * مازيمبي .. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر .. الساعة ٦ مساء .. استاد الدفاع الجوي ".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز .. يوم السبت ٢ ديسمبر .  الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز .. يوم السبت ٩ ديسمبر .. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة .. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز .. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر .. الساعة ٦ مساء .. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقاما في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.

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