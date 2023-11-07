عاجل
وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة عاجل.. مصر تستقبل أطفال مصابين بالسرطان من غزة
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

منظمة التعاون الإسلامى تعقد قمة استثنائية لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأحد

منظمة التعاون الإسلامي 
منظمة التعاون الإسلامي 

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد قمة إسلامية استثنائية، يوم الأحد المقبل، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وتهدف القمة بحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة والضفة الغربية.

txt

حماس: إسرائيل عرقلت الإفراج عن 12 أجنبيًا في غزة

وأوضحت المنظمة في بيان، أنه من المقرر أن تعقد القمة بناءً على دعوة من المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية من أجل مناقشة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل عدوان مستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

 

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 10328 فلسطينيًا، بينهم 4237 طفلًا.

 

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن «10328 شهيدًا منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة» المستمر منذ شهر، وفقًا لفرانس برس.

 

 فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إن نحو 900 ألف مواطن لا يزالون موجودين في مدينة غزة وشمال القطاع.

 

 وأضاف البزم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عدد مراكز الإيواء في القطاع حاليًا يبلغ 225 مركزًا، موزعين على جميع المحافظات، منها 97 مركزًا في محافظتي غزة وشمال غزة، يسكنها قرابة 311 ألف نازح.

 

 وأكد أن المقيمين بمراكز الإيواء بمحافظتي غزة وشمال غزة لم يسلموا من القصف الإسرائيلي، كذلك القوافل، مشددًا: «الاحتلال يستهدف قوافل المدنيين ولا توجد منطقة آمنة في غزة».

 

 ونوه المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى عدم توفر مياه الشرب في بعض محافظات غزة، مشيرًا إلى أن المواطنين يلجؤون لشرب المياه الملوثة بسبب قطع الاحتلال الماء.

 

 وأكد أن جميع المخابز في غزة وشمال غزة توقفت بعد استهدافها من قبل الاحتلال، محذرًا من أن عدم توفر الوقود والدقيق يهدد بكارثة خطيرة لحياة 900 ألف فلسطيني.

مواد متعلقة

الأمم المتحدة تحذّر من فشل وصول الوقود لقطاع غزة

حماس: إسرائيل عرقلت الإفراج عن 12 أجنبيًا في غزة

أهالي أسيوط تطلق حملة للتبرع بالمساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة

الصحة العالمية: "أوضاع مأساوية بمستشفيات غزة وعمليات جراحية دون تخدير"

الأمم المتحدة: قطاع غزة يقترب من نقطة الانهيار

نقيب الأطباء: الوضع في غزة مأسوي لأبعد الحدود
الجريدة الورقية