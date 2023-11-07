شوربة السبانخ بالكريمة .. المقادير وطريقة التحضير

تفضل الامهات تحضير الوصفات الغنية بالفيتامينات والمعادن لتدعم مناعة اطفالها وافراد أسرتها، لذا تأتي السبانخ في مقدمة الأطباق الشهية والمفيدة للصحة لتحضر طبق شوربة غني طيب المذاق.

ويحتوي السبانخ على فوائد عديده أبرزها انها تساعد خفض ضغط الدم نظراً لاحتوائه على البوتاسيوم بكميات كبيرة، مما يساعد في تقليل تأثير الصوديوم في الجسم.

كما أن حمض الفوليك الموجود في السبانخ يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم. كما تعمل الألياف الموجودة في السبانخ على خفض مستوى الكولسترول في الدم، والذي يعد من أهم عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب.

المقادير

- السبانخ : 160 غراماً

- الكوسا : 2 حبة (مقطعة)

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- البازيلاء : كوب

- كريمة : 3 اكواب (طازجة)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- جوزة الطيب : رشّة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اسلقي السبانخ في قدر من الماء على النار لحوالي 30 دقيقة، وتبّليه بالملح والفلفل الأسود.

بعد مرور 10 دقائق من سلق السبانخ، أضيفي البصل المقطع، والكوسا والبازيلاء.

ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي الكريمة الطازجة، ونكّهي بالملح، والفلفل الأسود، وجوزة الطيب.

حركي المزيج قليلاً، ثم ارفعيه عن النار واتركيه جانباً.

اطحني خليط السبانخ بالخلاط الكهربائي جيداً، ثم أضيفي القليل من ماء السلق، وأعيدي الخلط لمدة دقيقتان.

أضيفي القليل من ماء سلق السبانخ إلى الكريمة الطازجة، وحركي جيداً.

بعد طحن خليط السبانخ، أضيفي إليه مزيج الكريمة، وضعيه على نار متوسطة لمدة 5 دقائق مع التحريك حتى يسخن قوام الشوربة.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم، وزينيها بالبقدونس المفروم، ثم قدميها ساخنة.