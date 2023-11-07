كواليس حلقة جمال العدل في «حبر سري» قبل عرضها

يحل المنتج جمال العدل، ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم، في حلقة جديدة مليئة بالأسرار الفنية والشخصية ببرنامج "حبر سري"، ومقرر أن تذاع يومي الخميس والجمعة المقبلين في تمام العاشرة مساء على شاشة القاهرة والناس.

ويكشف العدل خلال الحلقة تفاصيل أزمته مع النجم محمد هنيدي بسبب مسلسل أرض النفاق، كما يوضح موقفه من أزمة إعلان الحدود الدنيا والعليا لأجور الفنانين، ويكشف العدل حقيقة تصريحه بشأن اعتزال عبلة كامل، وإمكانية عودتها للفن مرة أخرى.

كما يتحدث العدل عن تجربة التعاون مع محمد رمضان ونيللي كريم في فيلم على الزيرو، ويوضح سبب عدم تحقيق الفيلم لإيرادات من وجهة نظره.

أما في حلقة الجمعة 10 نوفمبر، فيكشف العدل خلال الحلقة حقيقة الخلاف بينه وبين النجمة نيللي كريم، بسبب فيلم على الزيرو، وترتيب الأسماء مع النجم محمد رمضان على الأفيش والتتر.

كما يوضح أسباب تصريحه باستحالة العمل مع النجم خالد النبوي مرة ثانية بعد تعاونهما في مسلسل واحة الغروب.



ويروي المنتج جمال العدل أسرار من علاقته مع شقيقه الراحل سامي العدل، وتأثير خبر وفاته على الأسرة حتى الآن.

الجدير بالذكر أن برنامج "حبر سري" يذاع يومي الخميس والجمعة الساعة العاشرة مساء على قناة القاهرة والناس، من تقديم أسما إبراهيم وإخراج ميلاد أبي رعد.