إزالة فورية لحالة بناء دون ترخيص بقرية الجبلاو بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية الجبلاو بقنا، برئاسة محمد صالح، من تنفيذ حالة إزالة بناء دون ترخيص أملاك خاصة بمساحة ٣٦ متر عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر والأسمنت.

أوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لحالات التعدي كافة والبناء دون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لأشكال التعدي والبناء كافة دون ترخيص، وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.