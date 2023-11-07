الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال الإسرائيلي: تنتظرنا أيام طويلة من القتال في غزة

يوآف غالانت
يوآف غالانت

 قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، صباح اليوم الثلاثاء، في جلسة خاصة للجنة الخارجية والأمن، إن قوات الجيش تتمركز الآن في مدينة غزة و«تنتظرنا أيام طويلة من القتال».

 

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 وحدد غالانت، ثلاثة أهداف لمرحلة ما بعد الحرب: هي إنهاء الدور العسكري والسيادي لحركة حماس في غزة، وإزالة أي تهديد أمني من قطاع غزة لمواطني إسرائيل، وأن تتمتع القوات الإسرائيلية بحرية العمل الكاملة دون قيود داخل القطاع، على حد قوله.

 كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح بأن إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة «لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية».

 ورفض نتنياهو في تصريحات أمس، بدء وقف عام لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح المحتجزين.

 

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