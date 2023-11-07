الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 10328

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 10328 فلسطينيًا، بينهم 4237 طفلًا.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن «10328 شهيدًا منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة» المستمر منذ شهر، وفقًا لفرانس برس.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إن نحو 900 ألف مواطن لا يزالون موجودين في مدينة غزة وشمال القطاع.

وأضاف البزم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عدد مراكز الإيواء في القطاع حاليًا يبلغ 225 مركزًا، موزعين على جميع المحافظات، منها 97 مركزًا في محافظتي غزة وشمال غزة، يسكنها قرابة 311 ألف نازح.

وأكد أن المقيمين بمراكز الإيواء بمحافظتي غزة وشمال غزة لم يسلموا من القصف الإسرائيلي، كذلك القوافل، مشددًا: «الاحتلال يستهدف قوافل المدنيين ولا توجد منطقة آمنة في غزة».

ونوه المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى عدم توفر مياه الشرب في بعض محافظات غزة، مشيرًا إلى أن المواطنين يلجؤون لشرب المياه الملوثة بسبب قطع الاحتلال الماء.

وأكد أن جميع المخابز في غزة وشمال غزة توقفت بعد استهدافها من قبل الاحتلال، محذرًا من أن عدم توفر الوقود والدقيق يهدد بكارثة خطيرة لحياة 900 ألف فلسطيني.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، قد ذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية شنت أكثر من 250 غارة جوية على القطاع خلال الليلة الماضية فقط.

وأوضح معروف أنه تم إلقاء أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء العدوان، وأن متوسط ما أُلقي على كل كيلومتر مربع في القطاع هو 82 طنًا من المتفجرات، مؤكدًا: «كل شبر في قطاع غزة لم يسلم من قصف الاحتلال».

يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال عدوانه على غزة تزامنًا مع شن قواته عملية برية في القطاع لليوم 32 على التوالي.

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