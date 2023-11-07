البلشي : ٤٧ صحفياً شهيدًا خلال شهر من العدوان على غزة

‎قال خالد البلشي نقيب الصحفيين خلال كلمتة بمؤتمر فلسطين تقاوم والذى عقد امس بنقابة الصحفيين نحن نحب الحياة وزملائنا والحقيقة أيضا وسرد اسماء الصحفيين الذين استشهدوا خلال العدوان على غزة مشيرا ان هؤلاء كانوا يريدون نقل الحقيقة فنحن امام ارقام تؤكد فى خلال شهر فقدنا ٤٧ زميل وهو رقم يعادل كل الصحفيين الذين ماتوا حول العالم فى السنوات الماضية .

‎واوضح البلشي ان هناك اكثر من الف صحفى يعملون تحت نيران قصف الاحتلال الصهيونى ويعملون فى ظل ظروف مأساوية كما انهم يستقبلون اثناء عملهم اخبار فقدان عائلاتهم واحبائهم خلال بث مباشر للاحداث كما ان عدد الصحفيين المفقودين حتى الان ٧ صحفيين كما ان جيش الاحتلال اعلن انه لا يضمن سلامة الصحفيين .

‎واشار البلشي ان الاحتلال قام بقصف اكثر من ٥٠ مكتب اعلامى بقطاع غزة فبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فان الصحفيين والضحايا الذين اصيبوا بالقصف امام جرائم حرب لاسكات الحقيقة فهناك صحفيين فقدوا عائلاتهم ويعودون للعمل بعد ساعات للعمل لنقل الحقيقة .

