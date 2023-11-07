رئيس غرفة القاهرة التجارية: ليس من مصلحة أحد المشاركة في حملات المقاطعة

أكد أيمن العشرى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الشركات الأجنبية الكبرى والتى يدعو البعض إلى مقاطعتها من خلال فروعها تتبع نظام الـفرانشايز والذي يقوم من خلاله رجال الأعمال المصريين، بإبرام عقود مع أصحاب العلامات التجارية العالمية لشراء اسم العلامة فى السوق المحلى ، لافتا إلى أن صاحب الامتياز المصري يتلقى المدفوعات والعمولة الدورية المتفق عليها، كما له الحق فى بعض الأحيان في إدارة العلامة المحلية وبالتالي فان من يدير هو مستثمر مصرى.

وتابع العشرى قائلا :" العمالة في هذه الفروع المصرية مصريين، بالإضافة إلى أنه عندما تحقق الشركة أرباح تقوم بدفع ضرائب للحكومة المصرية.

وأضاف، ليس من مصلحة أحد المشاركة في هذه الحملات، لأنها ستؤدي إلى إهدار العمالة وإحداث خسائرة للاقتصاد المصري.

ولفت، إلى أن هذه العلامات ستتأثر بدعوات حملات المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ستؤدي لانخفاض المبيعات، وبالتالي ستضطر إدارة الشركة المصرية بتخفيف العمالة لتقليل الخسائر.

وأشار، إلى أنه في حال استمرار المقاطعة قد يؤدي ذلك لإغلاق الفروع، مما يضر الاقتصاد المصري.