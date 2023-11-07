الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالعمرانية

حريق-أرشيفية
حريق-أرشيفية

اندلع منذ قليل، حريق محدود داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية التابة لمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية برفقة الحماية المدنية لمحل الحريق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريف ومنع إمتداده.

 

وجراء عمليات اللإطفاء تم السيطرة على الحريق دون خسار بشرية تذكر، وتولى رجال المباحث التحقيق حول نشوب الحريق، كما طلبت النيابة السرعة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

 - عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

 - صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة. 

 - لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 - تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

 - تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 

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