أجمل فرحة أغنية جديدة تحمل الطابع الغربي لـ مهى فتوني

خاص الوفد

كشف الملحن محمد عبد المجيد للوفد عن تعاونه الجديد مع الفنانة مهى فتوني، بأغنية أجمل فرحة، وهي كلمات أحمد العزب، وتوزيع احمد نبيل، ووصف الأغنية بأنها رومانسية مبهجة تحمل الطابع الغربي من حيث التلحين والتوزيع، على عكس تعاونه مع مهى فتوني السابق في أغنية الصبر جميل، والتي كانت تحمل الطابع الشرقي.

الملحن محمد عبد المجيد

توقع بنجاح كبير لأغنية أجمل فرحة

ويتوقع الملحن محمد عبد المجيد لأغنية أجمل فرحة نجاح كبير قائلًا: الأغنية مختلفة وحلوة ان شاء الله هتعجب الناس زي أغنية الصبر جميل، واستكمل: مهى لها طريقتها المختلفة اللي الناس بتحبها، ومن المقرر طرح الاغنية بداية العام القادم.

الصبر جميل

يُذكر أن أغنية الصبر جميل حققت نجاحا كبيرا، ومازالت تحتفظ بمكانها بين الأكثر استماعًا على يوتيوب، حيث حققت الأغنية 111 مليون مشاهدة منذ طرحها حتى الآن، وحققت العديد من ردود الافعال على مواقع التواصل الإجتماعي، وهي من كلمات أحمد العزب، وألحان محمد عبد المجيد، وتوزيع عمرو الخضري.