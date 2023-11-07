جامعة أسيوط الأهلية في ضيافة الجامعة الحكومية للمشاركة بالمنتدى البيئي “الحلم الأخضر"

استضافت جامعة أسيوط، اليوم وفد من جامعة أسيوط الأهلية للمشاركة في المنتدى البيئي COP28-Assiut المنعقد تحت عنوان “الحلم الأخضر” والممتد خلال شهر نوفمبر الجارى تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وترأس وفد جامعة أسيوط الأهلية الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والذى ضم عدد من مشرفى رعاية الشباب وعدد من الطلاب، والذى شهد افتتاح كوكبة من السادة رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والقيادات الأكاديمية والإدارية الممثلة عن 11 جامعة بمحافظة أسيوط والوادى الجديد.



وأشاد الدكتور أحمد المنشاوى، بحرص طلاب جامعة أسيوط الأهلية على المشاركة فى وقائع المنتدى بما يعكس ما يتمتعوا به من إيمان بأهمية ودور الأنشطة الطلابية فى فتح مداركهم وصقل شخصياتهم، كما يعكس وعيهم وثقافتهم البيئية وسعيهم للانخراط فى مختلف الوقائع الثقافية والرياضية والفنية التى يتضمنها برنامج المنتدى والممتدة فعالياته طوال شهر نوفمبر الجارى 2023 بما يمثل فرصة للتعارف والمنافسة بين كافة طلاب الجامعات المشاركة من محافظة أسيوط ومحافظة الوادى الجديد.



وكشف الدكتور نوبى محمد حسن، أن جامعة أسيوط الأهلية شاركت اليوم بطلابها فى طابور عرض الافتتاح ، ومن المقرر أن يشارك طلاب الجامعة بأبحاثهم وابتكاراتهم ضمن مسابقة " المؤتمر الطلابي لشئون البيئة " والمنعقد ضمن وقائع المنتدى، وكذلك فى الدوري البيئي بمساراته المختلفة الثقافية، والرياضية والفنية ، وكذلك مشاركة الجامعات الأخرى فى حضور الندوات البيئية المقرر انعقادها أسبوعياً وكذلك الرحلات الثقافية لأهم المعالم البيئية بالمحافظة.