الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع تحت عنوان "مرض السكر بصعيد مصر"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع، الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ، تحت عنوان "مرض السكر بصعيد مصر" تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر والذي يوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر كل عام ، ويستهدف التوعية بداء السكرى

شهدت الجلسة الافتتاحية، التي عقدت بمركز مؤتمرات الجامعة كورنيش النيل حضور الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي،الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة العامة ببني سويف،الدكتور عماد البنا نقيب أطباء المحافظة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب جامعة بني سويف ولفيف من قيادات فرع الهيئة والنقابة والمديرية والأطباء

وأكد محافظ بني سويف، حرصه على المشاركة في فعاليات المؤتمر، انطلاقاً من كونه طبيباً يشرف بانتمائه لمهنة الطب التي تعتبر من أنبل وأشرف المهن ،التي تستهدف تخفيف آلام المرضى ،مشيراُ إلى أن تخصصه المهنى كطبيب كان له أثر كبير خاصة بعد تكليفه في أول منصب تنفيذي كنائب محافظ بورسعيد، للإشراف على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً على أن دعم تلك اللقاءات والمؤتمرات العلمية والطبية هو واجب وفرض على كل تنفيذي وطبيب للإطلاع على كل ما هو جديد في تشخيص وعلاج الأمراض ،خاصة وأن العلم في الطب لا يتوقف فهو عملية مستمرة ومستدامة، موجها التحية لكل الأطباء الذين لا يألون جهداً في أداء رسالتهم في مختلف الظروف والمحن مستشهداً بما قدمته المنظومة الصحية من شهداء وتضحيات من أطباء وتمريض أثناء جائحة كورونا ، وما يقدمه الأطباء في ميادين الصراعات والحروب وإصرارهم على أداء رسالتهم على الرغم من المخاطر التي يتعرضون لها

وأعرب المحافظ، عن شكره الرئيس عبد السيسي لإطلاقه العديد من المبادرات الرئاسية لدعم وتحسين منظومة الصحة وتوفير الرعاية الطبية لكافة المواطنين كباراً وصغاراً رجالاً ونساءً ،خاصة وأن تلك المبادرات تكتسب أهمية خاصة من كونها تحقق الرعاية السابقة قبل الإصابة بالمرض وهو ما يسهم في الاكتشاف المبكر والتعامل الجيد قبل تفاقم المرض ، وذلك بالتوازي مع تقوم به الدولة من تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتطوير مستشفيات والبنية التحتية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي، معرباً عن شكره للعاملين بهيئة التأمين الصحي وكافة العاملين في المنظومة الصحية لرعاية مرضى السكر على ما يبذلونه من جهود متميزة للكشف المبكر عن المرض، وتكثيف التوعية عبر كافة الوسائل بكيفية التعامل مع هذا المرض الذي يتقاطع ويتشابك مع كافة التخصصات الطبية

من جانبه أشار د محمد يحيى مدير عام فرع بنى سويف أن المؤتمر يعقد على مدار يومين، حيث تعقد فاعليات اليوم الثاني بقاعة التدريب بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ، وفي حضور عدد من الأطباء والصيادلة والتمريض العاملين بوحدات التأمين الصحي بنى سويف وكلية الطب جامعة بنى سويف ،حيث يشمل عقد جلسات علمية متنوعة ومكثفة تتناول العديد من الموضوعات الحديثة والتي يتم عرضها ومناقشتها علي أيدي كوكبة من الأساتذة والخبراء من كلية الطب ورؤساء الأقسام بمستشفى التأمين الصحي بنى سويف ، وذلك بهدف زيادة المعرفة المكتسبة مما ينعكس علي مستوي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمحافظة ،

ولفت يحيى، إلى موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي على إنشاء 6 مراكز جديدة للسكر "كبار/أطفال" بالمراكز بجانب مركزين قائمين ليصل الإجمالي على مستوى المحافظة إلى 8 مراكز تقدم خدمات الاكتشاف المبكر والتوعية والعلاج للمرض وفي إطار توجهات وجهود الدولة بجميع مؤسساتها للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير الكوادر الطبية بما يواكب احدث المستجدات لتحسين الخدمة المقدمة للمريض المصري

ويناقش المؤتمر" الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصون "الأبحاث الطبية المرتبطة بعلاقة السكر بأمراض الكبد والكلى وأمراض القلب وضغط الدم وأهم طرق العلاج والتشخيص الحديثة في الكشف عن المرض ومضاعفاته وتوفير العلاج المناسب وطرق الوقاية منه، بهدف زيادة الوعي الطبي بخطورة المرض ومضاعفاته وتبادل الخبرات العلمية بين العاملين في المجال لرفع مستوي الأداء للجميع ،مما ينعكس علي تحسين الرعاية المقدمة لمرضى السكرى

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