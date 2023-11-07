معهد تكنولوجيا المعلومات: 800 متدرب ومستفيد بجامعة بنها

أكدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، أنه تم تدريب 800 متدرب ومستفيد بجامعة بنها.

أضافت خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، أن 14 من خريجي جامعة بنها من كليات التجارة والحقوق وتم تدريبهم على تكنولوجيات Oracle، وتم توظيفهم في كبرى الشركات.

تابعت أن قرب جامعة بنها من القاهرة عزز فرص الطلاب في الحصول على فرص عمل، وتم توفير 1800 فرص عمل تتطلب مهارات تكنولوجية بالإضافة إلى اللغة الأجنبية