إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة اشرف انور رئيس المركز، من شن حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة بالبناء المخالف، بناحية قروى الشعانية الرحمانية بنجع حمادى.

ونفذت الحملة إزالة عدد 26 حالة على مساحة واحد فدان تسعة قيراط واثنان سهم، ازالة بناء مخالف على ارض زراعية عبارة اسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت واعمدة خرسانية .

جاء ذلك بحضور طلعت على عبد الشافى ، عماد الدين محمود نائبا رئيس المركز ، و محمد صابر رئيس الوحدة المحلية لقرية الشعانية وعبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية واللواء عمرو شلبى نائب مدير الامن لقطاع الشمال، والعميد محمد حسنى مأمور مركز شرطة نجع حمادى والمقدم احمد مهاب نائب المأمور، والنقيب محمود فوزى رئيس نقطة شرطة الرحمانية وقوة امنية من الامن المركزى وقوة امنية من مركز شرطة نجع حمادى ، والمهندس محمد فؤاد مدير الادارة الزراعية ، والمهندس محمد الملقب مسئول حماية الاراضى بالادارة الزراعية بنجع حمادى ومختص المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بالمركز ومسئول التنظيم بالوحدة وفنى التنظيم بالقرية .

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

من جانبه أكد أشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، أن لاتهاون فى التعدي بالبناء على الارض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود اى بلاغ او رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية، وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية .

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، و لن يسمح بأية تعديات، وان يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.