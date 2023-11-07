حققت (30) مليون مشاهدة.. نجاح الحملة الإعلامية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنه تم إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بقرار جمهوري رقم 51 لسنة 2020، وهو باكورة التعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لدعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجل التنمية".

فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية الماهرة

وتابعت وزيرة الهجرة: “ وقد وصل إجمالي المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز لـ 28754، وعدد 225 مستفيدًا من فرصة عمل تدريب، بإجمالي 29822 خدمة مقدمة من المركز، حيث يقوم المركز بتوفير النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لشبابنا في وطنهم، وتوفير فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية الماهرة وفقا لاحتياج سوق العمل الأوروبي، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً”، بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.

المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

وأشارت السفيرة سها جندي إلى ما حققته الحملة الإعلامية والدعائية التي أطلقتها وزارة الهجرة على مواقع التواصل لنشر الوعي بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، فقد حققت نحو (30) مليون مشاهدة، بجانب تحقيق الأغنية الرسمية للمبادرة لـ(10) مليون مشاهدة ومتابعة، كما تم إنتاج عدد 5 أفلام، خاصة برسائل التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

حملات طرق الأبواب

يأتي ذلك بجانب جهود حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية والزيارات الميدانية بالمحافظات، فقد تم تنفيذ عدد (31) لقاءً جماهيريًا لتوعية الأسر والشباب والتعريف بأهداف المبادرة الرئاسية والجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإجمالي عدد (19614) مستفيدًا في عدد (9) محافظات، كذلك تم تنفيذ عدد (39) حملة طرق أبواب لتوعية الشباب والأسر لعدد (183) قرية، بإجمالي عدد (1935160) مستفيدًا، وتم تنفيذ عدد (31) قافلة طبية بإجمالي عدد (6291) مستفيدًا في عدد (13) محافظة وهم (بني سويف، الدقهلية، الفيوم، كفر الشيخ، أسيوط، المنيا، الغربية، البحيرة، المنوفية، سوهاج،قنا، الاقصر، الشرقية).

مخاطر الهجرة غير الشرعية

وقد استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ما تم تنفيذه من منجزات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب المصري، من خلال عدد من المحاور الهامة كالتوعية والتأهيل والتدريب، بجانب توفير فرص عمل في الداخل والخارج.



