طريقة استخراج شهادة ميلاد من البريد.. توفر منصة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية خطوات استخراج شهادة ميلاد من البريد، من أجل التسهيل على المواطنين وكبار السن في حالة عدم قدرتهم على التعامل مع خدمات الإنترنت أو الذهاب إلى مقرات السجل المدني.

وتستمر وزارة الداخلية في تطوير الإدارات الخدمية من أجل القضاء على الزحام داخل مقرات الأحوال المدنية إذ أتاحت استخراج الأوراق الثبوتية من الأحوال المدنية والجوازات والمرور إلكترونيا أو من البريد.

خطوات استخراج شهادة ميلاد من البريد

التوجه إلى مكتب البريد الرئيسي في المنطقة التابعة لك.

طلب الحصول على شهادة ميلاد كمبيوتر من الموظف.

ملء البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات المقدمة.

سداد الرسوم ثم ستحصل على الشهادة.

تكلفة استخراج الشهادة من مكاتب البريد 36 جنيها.

الحصول على إيصال بالمبلغ.

استخراج شهادة ميلاد من الماكينة الذكية

وضمن خطوات استخراج شهادة ميلاد من البريد، يمكن استخراجها من الماكينة الذكية في خطوات بسيطة وهي كالتالي

إصدار شهادات من الشاشة الرئيسية.

طباعة وثيقة ميلاد لنفسك للتأكد من هويتك.

إدخال بيانات المتقدم. الرقم القومي.

رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومي أسفل الصورة.

إدخال اسم الأم كما ورد بشهادة الميلاد.

سداد قيمة الرسوم، نقديًا بالماكينة.

اختيار خانة طباعة بعد ظهور شهادة الميلاد.

استلام الشهادة من المكان المخصص لها بالماكينة.

استلام إيصال المبلغ، وفي حالة وجود باقي يتم تحويله إلى رصيدك.